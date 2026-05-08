HAGİAD Başkanı Erkan: "Bir toplumun gücü, annenin dokunduğu ailede başlar"

HAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erkan; Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda annelerin yalnızca bir ailenin değil, toplumun geleceğini inşa eden en büyük değer olduğunu söyledi.

Aile yapısının korunmasının güçlü bir toplumun en temel şartı olduğuna dikkat çeken Erkan, bu yapının merkezinde ise annelerin yer aldığını vurguladı. Sevgi, sabır ve fedakarlığın en güçlü temsilcisi olan annelerin, yetiştirdikleri nesillerle geleceğe yön verdiğini ifade etti. Fatih Erkan mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Bir çocuğun ilk öğretmeni, bir ailenin en büyük emektarı, hayatın en sessiz kahramanı annelerimizdir. Yalnızca evlat yetiştiren değil; sevgiyi, saygıyı, merhameti ve birlik ruhunu yaşatan annelerimiz, aile yapımızın temel taşıdır. Güçlü ailelerin güçlü toplumları oluşturduğuna inanıyor; bu yüzden annelerimizi geleceğimizin en kıymetli mimarı olarak görüyoruz."

Erkan, annelerin hayatın her anında manevi güç kaynağı olduğunu belirterek, "Bizleri karşılıksız sevgileriyle büyüten, dualarıyla ayakta tutan tüm annelerimizin hakkı hiçbir zaman ödenemez" dedi. HAGİAD Başkanı Fatih Erkan; mesajının sonunda başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
