Hafız Öğrencilere Moral Gezisi

Konya'nın Bozkır ilçesinde, Bozkır İlçe Müftülüğü'ne bağlı BİMDER Kur'an Kursu'nda eğitim gören hafız öğrenciler için Seydişehir'e yönelik moral gezisi düzenlendi.

Eğitimdeki üstün başarılarıyla dikkat çeken öğrenciler, yoğun eğitim temposuna ara vererek keyifli bir gün geçirdi. Kurs yönetimi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler hem dinlenme hem de eğlence imkanı buldu. Manevi bir atmosferde bir araya gelen öğrencilerin, bu tür sosyal etkinliklerin moral ve motivasyonlarına önemli katkı sağladığı ifade edildi. Bozkır İlçe Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, organizasyonun hayırseverlerin katkılarıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Yazılı açıklamada, "Başta BİMDER Derneğimiz olmak üzere, Kur'an Kurslarımıza maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen tüm hayırseverlere şükranlarımızı sunarız" denildi. - KONYA