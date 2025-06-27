Hadrianopolis Antik Kenti'nde QR Kodlu Ziyaret Dönemi

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bulunan Hadrianopolis Antik Kenti'nde yürütülen yeni uygulama sayesinde ziyaretçiler, QR kodları kullanarak tarihi yapılar hakkında rehbere ihtiyaç duymadan detaylı bilgilere erişebilecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişim Ofisi tarafından koordine edilen ve Karabük Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafında hayata geçirilen "Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında Hadrianopolis Antik Kenti'nde "Zamanda Yolculuk: Yapay Zeka ile Hadrianopolis'i Yeniden Keşfetmek" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte "Büyük Ölçekli Dil Modeli Destekli Hadrianopolis Antik Kenti Sanal Destek Asistanı" projesinin tanıtımı da Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş tarafından yapıldı.

Bu proje ile Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Hadrianopolis Antik Kenti'nde belirli noktalara yerleştirilen QR kodlar sayesinde ziyaretçiler tarihi yapılar hakkında rehbere ihtiyaç duymadan bilgi sahibi olabilecek.

Projenin, antik kentleri ziyaret eden misafirlerin bilgiye erişimde karşılaştığı sorunlara çözüm üretme amacıyla hayata geçirildiğini vurgulayan Çelikbaş, şunları kaydetti:

"Ziyaretçiler, kentle ilgili bilgi edinmede zaman zaman yetersiz kaynaklarla karşılaşmakta. Biz de bu soruna yenilikçi bir çözüm üretmeyi amaçladık. Projemiz kapsamında, antik kent içerisindeki belirli noktalara yerleştirilen QR kodlar sayesinde ziyaretçilerimiz bulundukları konumla ilgili özel olarak hazırlanmış içeriklere erişebiliyor."

Çelikbaş, projede ilk kez uygulandığı belirtilen yapay zeka destekli soru-cevap modülüne de değinerek, "Ziyaretçilerimiz, QR kodu okuttuklarında karşılarına çıkan sayfada yer alan bu bölüm aracılığıyla merak ettikleri soruları yazılı olarak sorabiliyor, sistem ise bu sorulara anında cevaplar veriyor" ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın sadece yapı bazında değil, kentin genel yapısına dair sorulara da yanıt verecek şekilde geliştirildiğini aktaran Çelikbaş, sürekli geliştirilecek olan sistemin Türkçe, İngilizce ve Fransızca olmak üzere üç dilde hizmet verdiğini belirtti.

Ziyaretçilerin artık Hadrianopolis'i bir rehbere ihtiyaç duymadan gezebileceğini vurgulayan Çelikbaş, "Bu proje, bildiğimiz kadarıyla Anadolu'da gerçekleştirilen 2209-A kodlu ilk TÜBİTAK projesi olma özelliği taşımaktadır" dedi. - KARABÜK