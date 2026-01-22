Haberler

'Hadrianopolis Serisi-3: Hamamlı Yapı Kompleksi Depo Buluntuları' ile yayınlandı

'Hadrianopolis Serisi-3: Hamamlı Yapı Kompleksi Depo Buluntuları' ile yayınlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bulunan Hadrianopolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan Hamamlı Yapı Kompleksi'ndeki depo buluntuları, uzman akademisyenler tarafından incelenerek kitap haline getirildi. Kitapta seramik kaplar, sikkeler, metal eserler ve tekstil kalıntıları detaylı analizlerle ele alındı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Hadrianopolis Antik Kenti'nde 2023-2025 yılları arasında yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan Hamamlı Yapı Kompleksi depo buluntuları, bilimsel yöntemlerle ele alınarak kitap haline getirildi.

Paphlagonia Bölgesi'nin önemli kentlerinden Hadrianopolis'te gerçekleştirilen kazı çalışmaları neticesinde Hamamlı Yapı Kompleksi içerisinde yer alan depo bölümünde günümüze ulaşan çok sayıda buluntu bilim dünyasına kazandırıldı. Kitapta, 2023-2025 yılları arasındaki kazılarda ortaya çıkarılan seramik kaplar, sikkeler, hububat kalıntıları, metal eserler ve tekstil kalıntıları arkeolojik açıdan detaylı şekilde incelenerek yorumlandı.

Depo bölümünde ele geçen tüm buluntular; "Seramikler", "Metal Eserler", "Hamamlı Yapı Kompleksi Kazıları", "Sikkeler", "Antik Hububatların Canlılıklarının Belirlenmesi", "Karbonize Tekstil Liflerinin Karakterizasyonu", "Hadrianopolis Hamamlı Yapı Kompleksi'nde Ortaya Çıkarılan Eserlerin Kültürel ve Sanatsal Düşüncede Değerlendirilmesi", "Bakır Kap Üzerine Değerlendirme: Malzeme, Bozulma ve Koruma" ile "Seramiklerin Üretimine Dair Değerlendirme" başlıkları altında ele alındı.

Alanında uzman akademisyenler tarafından kaleme alınan çalışmada, eserlerin tarihlendirilmesinde stratigrafik veriler, stilistik ve tipolojik incelemeler ile sanatsal değerlendirmelerin yanı sıra C14 analizlerini de içeren bilimsel yöntemlerden yararlanıldı. Kazı alanında ele geçen eserlerin tanıtımı ise fotoğraf ve katalog çalışmalarıyla desteklendi.

Hadrianopolis Antik Kent Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, "Hadrianopolis Serisi-3: Hadrianopolis Hamamlı Yapı Kompleksi: Depo Buluntuları" başlıklı kitabın yayımlanmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Çelikbaş, kitabın hazırlanmasında ve basımında emeği geçen herkese teşekkür ederek, eserin bilim dünyasına ve kamuoyuna faydalı olmasını temenni etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor

Bayrak provokasyonu için MSB'den açıklama: Gereği yapılıyor
Hemşire şiddeti sonucu engelli kalan Deniz Esin'in darbedilme anları kamerada

5 günlük bebeğin engelli kalmasına neden oldu! Vahşet kamerada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teoman'dan yıllar sonra gelen itiraf: Annem şarkıcı olmamdan utandı

Ünlü şarkıcıdan yıllar sonra gelen "anne" itirafı
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler

Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı

Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı
Teoman'dan yıllar sonra gelen itiraf: Annem şarkıcı olmamdan utandı

Ünlü şarkıcıdan yıllar sonra gelen "anne" itirafı
Mourinholu Benfica, ilk 24 yolunda çıktığı hayati maçta Juventus'a tosladı

İlk 24'e kalabilmek için hayati bir maça çıktı! İşte sonuç
Barış Alper'e kızıp anneannesinin protez ayağını söktü

Barış'a kızıp anneannesinin ayağını söktü