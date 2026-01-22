'Hadrianopolis Serisi-3: Hamamlı Yapı Kompleksi Depo Buluntuları' ile yayınlandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Hadrianopolis Antik Kenti'nde 2023-2025 yılları arasında yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan Hamamlı Yapı Kompleksi depo buluntuları, bilimsel yöntemlerle ele alınarak kitap haline getirildi.

Paphlagonia Bölgesi'nin önemli kentlerinden Hadrianopolis'te gerçekleştirilen kazı çalışmaları neticesinde Hamamlı Yapı Kompleksi içerisinde yer alan depo bölümünde günümüze ulaşan çok sayıda buluntu bilim dünyasına kazandırıldı. Kitapta, 2023-2025 yılları arasındaki kazılarda ortaya çıkarılan seramik kaplar, sikkeler, hububat kalıntıları, metal eserler ve tekstil kalıntıları arkeolojik açıdan detaylı şekilde incelenerek yorumlandı.

Depo bölümünde ele geçen tüm buluntular; "Seramikler", "Metal Eserler", "Hamamlı Yapı Kompleksi Kazıları", "Sikkeler", "Antik Hububatların Canlılıklarının Belirlenmesi", "Karbonize Tekstil Liflerinin Karakterizasyonu", "Hadrianopolis Hamamlı Yapı Kompleksi'nde Ortaya Çıkarılan Eserlerin Kültürel ve Sanatsal Düşüncede Değerlendirilmesi", "Bakır Kap Üzerine Değerlendirme: Malzeme, Bozulma ve Koruma" ile "Seramiklerin Üretimine Dair Değerlendirme" başlıkları altında ele alındı.

Alanında uzman akademisyenler tarafından kaleme alınan çalışmada, eserlerin tarihlendirilmesinde stratigrafik veriler, stilistik ve tipolojik incelemeler ile sanatsal değerlendirmelerin yanı sıra C14 analizlerini de içeren bilimsel yöntemlerden yararlanıldı. Kazı alanında ele geçen eserlerin tanıtımı ise fotoğraf ve katalog çalışmalarıyla desteklendi.

Hadrianopolis Antik Kent Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, "Hadrianopolis Serisi-3: Hadrianopolis Hamamlı Yapı Kompleksi: Depo Buluntuları" başlıklı kitabın yayımlanmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Çelikbaş, kitabın hazırlanmasında ve basımında emeği geçen herkese teşekkür ederek, eserin bilim dünyasına ve kamuoyuna faydalı olmasını temenni etti.