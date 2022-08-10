Haciz İşlemi Esnasına Saldırıya Uğrayan Avukat Pektaş: "Hiçbir Avukat Sizin Dosyanızın Tarafı Değil. Sizin Karşı Tarafınız, Rakibiniz ya da...

Malatya Barosu avukatlarından Ahmet Pektaş, haciz işlemi esnasında borçlunun önce sözlü sonra fiili saldırısına uğradı. Eli ve kolundan yaralanan Pektaş, “Bir kere herkes şunu bir özümsesin ve benimsesin; hiçbir avukat sizin dosyanızın tarafı değil. Sizin karşı tarafınız, rakibiniz ya da düşmanınız değil sadece görevlerini yapmaya çalışıyorlar” dedi.

Malatya Barosu avukatlarından Ahmet Pektaş, haciz işlemi esnasında borçlunun önce sözlü sonra fiili saldırısına uğradı. Eli ve kolundan yaralanan Pektaş, "Bir kere herkes şunu bir özümsesin ve benimsesin; hiçbir avukat sizin dosyanızın tarafı değil. Sizin karşı tarafınız, rakibiniz ya da düşmanınız değil sadece görevlerini yapmaya çalışıyorlar" dedi.

Malatya Barosu avukatlarından Ahmet Pektaş, haciz işlemi için icra memurları ve jandarma ekipleriyle birlikte Beydağı Mahallesi'ne gitti. Hacizlinin evinini önünde toplanan akrabaları, haciz işlemiyle birlikte Av. Pektaş'a tepki gösterdi. Önce sözlü şiddete maruz kalan Pektaş, jandarma ekiplerinin olayı kontrol altına almaya çalıştığı esnada borçlunun taşlı saldırına uğradı. Elinden ve kolundan yaralanan Pektaş, güvenlik güçleri tarafından jandarma aracına bindirildi. Saldırıyı düzenleyen H.P'den şikayetçi olan Pektaş, darp raporu aldı. Saldırıyı düzenleyen H.P. hakkında adli işlem yapıldı. Önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan H.P., itiraz üzerine tutuklandı.

"YERDEN ALDIĞI TAŞI BANA FIRLATTI"

Pektaş, kuru meyve haczi için mahalleye gittiklerini ifade ederek, "Haciz işlemleri esnasında köylüler toparlandı. Aslında başlangıçta bir şey yoktu. Çok fazla sorun yoktu ama haciz işlemi yaptığımız kişinin bir akrabası geldi, onun olayı kışkırtmasıyla borçlunun yakınları da tepki gösterdi. Küfür ve hakaret edildi. Ortalığı sakinleştirmek için bayağı çaba sarf ettik. Jandarma olayı kontrol altına almaya çalışırken ben de jandarma koridorunun arkasında duruyordum. O esnada borçlu olan kişi yerden aldığı taşı bana fırlattı kafama gelmesin diye elimi kaldırdım avucumun içine çarpan taş oradan koluma geldi ve çatlak oluştu. Bayağı kötü bir durumla karşılaştık. Sonrasında jandarma müdahale etmek zorunda kaldı. Tatsız bir olay yaşandı" dedi.

Pektaş, avukatların olayların, davaların ve dosyaların tarafı olmadığını kaydederek, "Oraya giden ve görevlerini yapmaya çalışan kolluk görevlileri ve icra memurları neyse aslında bizde oyuz. Biz orada taraf lehine hareket etmiyoruz. Bizimde sorumluluklarımız var. Kamu görevinden doğan hukuki olarak müvekkillerimize karşı sorumluluklarımız bulunuyor. Bunları yerine getirmediğimizde cezai yaptırımlarla bile karşılaşabiliyoruz. Bir kere herkes şunu bir özümsesin ve benimsesin; hiçbir avukat sizin dosyanızın tarafı değil. Sizin karşı tarafınız, rakibiniz ya da düşmanınız değil sadece görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Görevlerini yaparken de hep böyle olaylarla karşı karşıya kalıyorlar. İnşallah bunlar hep münferit kalır çünkü bayağı yaygınlaşmaya başladı. Özellikle pandemi döneminde çok özveriyle çalışan sağlıkçılarımız içinde aynı durum söz konusu. Bu ara toplumda bir gerginlik var ve bu gerginliğin yansımaları hem bizim hem de sağlıkçılarımızın üzerinde oluyor. Bu tür olaylarda hiç hoş olmuyor" diye konuştu.