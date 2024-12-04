Hacivat ve Karagöz ile Sağlıklı Beslenme Farkındalığı
Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Dumlupınar İlkokulu'nda Hacivat ve Karagöz oyunuyla çocuklara sağlıklı beslenmenin önemini eğlenceli bir şekilde anlattı. Etkinlikte meyve, sebze ve süt ürünlerinin tüketiminin sağlık açısından gerekliliği vurgulandı.
Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çocuklarda sağlıklı beslenme bilinci oluşturmak amacıyla Dumlupınar İlkokulu'nda geleneksel Hacivat ve Karagöz oyunuyla farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.
Gösteride, Hacivat ve Karagöz karakterleri aracılığıyla sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemi çocuklara eğlenceli bir dille anlatıldı. Doğru beslenme alışkanlıkları kazandırmayı hedefleyen etkinlikte, meyve, sebze ve süt ürünleri tüketiminin sağlık açısından gerekliliği vurgulandı.
Minik öğrencilerin keyifle izlediği Hacivat ve Karagöz oyunu, renkli anlara sahne oldu. Öğrenciler, sağlıklı beslenmenin yanı sıra zararlı alışkanlıklardan uzak durmanın önemini de öğrenme fırsatı buldu.
Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, çocuklara yönelik bu tür farkındalık çalışmalarının süreceğini belirterek, sağlıklı nesiller yetiştirmek için eğlenceli ve öğretici etkinliklere devam edeceklerini ifade etti. - MUĞLA