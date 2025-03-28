Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak kontrollü bir şekilde yıkılan Hacılar Merkez Camii'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan ve ilçenin simgelerinden biri olan Hacılar Merkez Camii ağır hasar aldı. Ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yıkımı gerçekleştirilen Hacılar Merkez Camii'nin yeniden inşası için temel atma töreni düzenlendi. Kur'an- Kerim tilavetiyle başlayan törende, İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından yapılan duanın ardından Hacılar Merkez Camii'nin temeli Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve protokol mensupları tarafından butona basılarak gerçekleştirildi.

Temel atma töreninde konuşan Vali Erdinç Yılmaz, "Allah hayırlı, uğurlu eylesin. Düziçi ilçemiz için çok önemli merkez bir cami olacak. Hayırlı bir günde inşaatına başlıyoruz, Allah hayırlısıyla bitirmek nasip eylesin" dedi. - OSMANİYE