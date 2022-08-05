Hacı Bektaş-ı Veli Derneğinden Muharrem ayı oruç iftarı - Haberler

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Hacı Bektaş-ı Veli Derneğinden Muharrem ayı oruç iftarı

Hacı Bektaş-ı Veli Derneğinden Muharrem ayı oruç iftarı

Bozüyük Hacı Bektaş-Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından Muharrem ayı oruç iftarı düzenlendi.

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Bozüyük Hacı Bektaş-Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından Muharrem ayı oruç iftarı düzenlendi.

Bozüyük Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği lokalinde verilen iftar yemeğine Bilecik Vali Vekili Akgün Corav, İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Mehmet Ali Karasu, CHP İlçe Başkanı İhsan Esel, Dernek Başkanı Ali Merdan Erdoğan ve dernek üyeleri katıldı. Misafirleri ile tek tek ilgilenerek 'hoş geldiniz' diyen Dernek Başkanı Ali Merdan Erdoğan ayrıca herkese katılımları nedeni ile teşekkür etti. İftarın ardından sohbet edilirken bağlama eşliğinde deyişler seslendirildi. Programda ayrıca Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun selamlarını ileterek, inananların ibadetlerinin kabul olmasını diledi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hacı Bektaş Veli Mahmut Fındık Bilecik Bozüyük Yerel Haberler

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