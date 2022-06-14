Hacı adayları uğurlandı Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 16 hacı adayı kutsal topraklara dualarla uğurlandı. Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 16 hacı adayı kutsal topraklara dualarla uğurlandı. Şuhut Ulu Cami avlusunda düzenlenen törende Kur'anı Kerim okundu, dualar edildi. Şuhut Müftüsü Fatih Aytekin, 2 yıl aradan sonra hac kafilesini kutsal topraklara göndermekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Aileleriyle vedalaşan hacı adayları, Medine'ye gitmek üzere otobüsle Zafer Havalimanı'na uğurlandı. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / Yerel Diyanet İşleri Başkanlığı Fatih Aytekin Karahisar Cami Yerel Haberler

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