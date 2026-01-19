Haberler

Güzel Sanatlar Müzesi kısa sürede gözde sanat merkezi oldu

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki Güzel Sanatlar Müzesi, 'Özel Resmi Müze' statüsü kazanmasının ardından Erzurum'un öne çıkan kültürel ve sanatsal merkezlerinden biri oldu. Ziyaretçi ilgisi artarken, müze akademik çevrelerin ve sanatseverlerin uğrak noktası haline geldi.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Güzel Sanatlar Müzesi (AtaGSM), Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onayıyla yaklaşık 6 ay önce "Özel Resmi Müze" statüsü kazanmasının ardından, kısa sürede Erzurum'un öne çıkan kültür ve sanat merkezlerinden biri haline geldi.

Ziyaretçilerin ilgi odağı

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir, resmi müze hüviyetinin müzeye hem kurumsal bir kimlik kazandırdığını hem de ziyaretçi ilgisini belirgin şekilde artırdığını ifade etti. Prof. Dr. Aydemir, özellikle bu süreçte özel ziyaretçiler ile planlı grup ziyaretlerinin yoğunlaştığını, müzenin akademik çevrelerin yanı sıra sanatseverlerin de uğrak noktası olduğunu vurguladı.

Şehrin sanat merkezleriden biri oldu

Prof. Dr. Aydemir'in verdiği bilgilere göre, fakülte yerleşkesi içerisinde bulunan Güzel Sanatlar Müzesi, 2 bin 500 metrekarelik alanı ve özellikle plastik sanatlar ağırlıklı olmak üzere yüzlerce nitelikli sanat eserinden oluşan koleksiyonuyla dikkat çekiyor. Resmi müze statüsünün ardından müzenin, yalnızca sergi alanı olmanın ötesine geçerek sanatsal etkileşimin ve kültürel paylaşımın merkezi konumuna ulaştığı belirtiliyor.

Rektörümüzün vizyonerliğine eşlik ediyor

Dekan Aydemir, Atatürk Üniversitesi yönetiminin, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun öncülüğünde ortaya koyduğu çağdaş ve etkin vizyonun bu başarıda belirleyici rol oynadığını kaydederek, fakülte olarak bilimsel ve sanatsal üretimi destekleyen, kültürel mirası koruyan çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini dile getirdi.

Hafta içi 10.00-16.00 saatleri arasında ziyarete açık olan müzenin, Erzurum halkına, şehre gelen turistlere, her kademeden öğrencilere ve tüm sanatseverlere hizmet verdiğini aktaran Prof. Dr. Aydemir, Güzel Sanatlar Müzesi'nin önümüzdeki dönemde de şehrin kültürel yaşamına yön veren önemli merkezlerden biri olmaya devam edeceğini ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
