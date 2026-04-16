Haberler

Okulun maskot kedisi yavrularını öğretmenler odasına taşıdı

Okulun maskot kedisi yavrularını öğretmenler odasına taşıdı
Düzce'de Güzel Sanatlar Lisesi'nde yaşayan Neva isimli kedi, bahçede dünyaya getirdiği yavrularını güvenli bulduğu öğretmenler odasına taşıdı. Öğretmenler, anne kedi ve yavrularını koruma altına alarak beslemeye başladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Güzel Sanatlar Lisesinin maskotu haline gelen "Neva" isimli kedi, okul bahçesinde dünyaya getirdiği yavrularını güvenli bulduğu öğretmenler odasına taşıdı.

Bir süredir okul çevresinde görülmeyen Neva isimli tekir kedi, bahçede dünyaya getirdiği iki yavrusunu ağzıyla taşıyarak öğretmenler odasına getirdi. Güvenli bölge olarak seçtiği odada, bir masanın altında bulunan ve müsvedde kağıtların toplanması için kullanılan kutuya yavrularını yerleştiren kedi, burada yavrularını emzirmeye başladı.

Öğretmenler odasında yavrularıyla birlikte kalan kediyi fark eden eğitimciler, anne ve yavruları koruma altına alarak beslemeye başladı. Kedinin yavrularını taşıdığı anlar cep telefonu kamerasıyla da kayda alındı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu

Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan 'okul avcısı' ifadesini kullanıyormuş

Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan hep aynı ifadeyi kullanıyormuş
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış
Bir dizi aşkı daha gerçek oldu

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu
Sınıfta neler yaşandı? Saldırıda tek çocuğunu kaybeden babadan kahreden sözler

Saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba: Zanlı ilk önce...
Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan 'okul avcısı' ifadesini kullanıyormuş

Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan hep aynı ifadeyi kullanıyormuş
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek

Okullardaki saldırılar sonrası kritik toplantı! İşte çıkan kararlar

Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti

Tarihi festival faciaya dönüştü! Ölü sayısı korkunç boyutlarda