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Güvenlik kaynaklarından dezenformasyon açıklaması

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Güvenlik kaynakları, sosyal medya platformlarında gündeme getirilen ve İmralı’da gerçekleştiği öne sürülen görüşme, tutanak, konu ve isimlere ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Güvenlik kaynakları, sosyal medya platformlarında gündeme getirilen ve İmralı'da gerçekleştiği öne sürülen görüşme, tutanak, konu ve isimlere ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan söz konusu içerikler dezenformasyon niteliği taşıyor. İddiaların "hayal mahsulü" olduğu ve maksatlı şekilde servis edildiği belirtildi. Söz konusu paylaşımların, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme" sürecinden rahatsızlık duyan mihraklar tarafından gündeme getirildiğinin açık olduğu ifade edildi. Güvenlik kaynakları, bu tür girişimlerin süreci sabote etmeye yönelik olduğunu belirterek, kamuoyunun söz konusu iddialara itibar etmemesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada, devletin ve milletin sabotaj girişimlerine karşı daima teyakkuz halinde olduğu kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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