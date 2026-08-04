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Çocuk Olayları 2025'te Azaldı: 609 Bin 959

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TÜİK verilerine göre, güvenlik birimlerine gelen çocukların karıştığı olay sayısı 2025'te 2024'e göre %0,4 azaldı; çocukların çoğu mağdur (267 bin 794) veya suça sürüklenen (196 bin 308) olarak kaydedildi.

Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2025 yılında, 2024 yılına göre yüzde 0,4 oranında azalarak 609 bin 959 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2025 yılında, 2024 yılına göre yüzde 0,4 oranında azalarak 609 bin 959 oldu. Bu olaylarda çocukların 267 bin 794'ü mağdur olarak, 196 bin 308'i suça sürüklenme sebebiyle (kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla), 92 bin 301'i bilgisine başvurma amacıyla, 18 bin 554'ü kayıp (hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan) olması sebebiyle, 28 bin 251'i kabahat işlediği iddiasıyla, 6 bin 751'i ise bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldi veya getirildi.

Suça sürüklenen çocukların yüzde 41,6'sı yaralama olayına karıştı

Suça sürüklenme nedeni ile güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların yüzde 41,6'sına yaralama, yüzde 14,7'sine hırsızlık, yüzde 9,7'sine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 5,1'ine tehdit suçları isnat edildi.

Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların yüzde 43,9'unu mağdur çocuklar oluşturdu

Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen 267 bin 794 çocuğun yüzde 83,9'unu suç mağduru, yüzde 16,1'ini takibi gereken olay mağduru çocuklar oluşturdu. Güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen veya getirilen 224 bin 579 çocuğun yüzde 59,2'si yaralama, yüzde 10,3'ü cinsel suçlar, yüzde 8,5'i aile düzenine karşı suçlar, yüzde 5,0'ı tehdit, yüzde 17,0'ı ise bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı mağdur oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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