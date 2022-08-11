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Güründe Muharrem ayının bereketi yaşatılıyor

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Güründe Muharrem ayının bereketi yaşatılıyor

Sivas'ın Gürün İlçesinde İlçe Kaymakamlığı tarafından Muharrem ayı dolaysıyla yaklaşık 500 vatandaşa aşure ikram edildi.

Sivas'ın Gürün İlçesinde İlçe Kaymakamlığı tarafından Muharrem ayı dolaysıyla yaklaşık 500 vatandaşa aşure ikram edildi.

Gürün Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte Ulu Cami önünde vatandaşlara aşure ikram edildi. Programa Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Gürün Müftüsü Hüseyin Bayrak'ın duasıyla başlayan aşure etkinliğinde konuşan Başkan Çiftçi birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Cennet vatanımıza, aziz milletimize göz diken, bu memleketin birbirine düşmesi için haince planlar yapanlara Yüce Mevla'mız fırsat vermesin. Düşmanlarımıza karşı bir olalım, birlik olalım" dedi. Daha sonra Kaymakam Yazıcı vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikramında bulundu. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Sivas Gürün Cami Yerel Haberler

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