Gürsel Tekin'den Kurultay Davası Açıklaması

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, CHP'nin 38. Olağan Kurultay iptali istemiyle açılan davanın ertelenmesine ilişkin açıklamada bulundu.

"Mahkemelerden kurtulup yolumuza devam etmek için çaba sarf ediyoruz"

CHP'nin Sarıyer'deki binasından ayrılırken gazetecilere konuşan Gürsel Tekin, "Partimiz için hayırlı uğurlu olsun. Bir an önce bu mahkemelerden kurtulup yolumuza devam etmek için çaba sarf ediyoruz. Dün dünde kaldı. Biz bu abi kardeş ilişkisi içinde tabii haklı olarak benim ve arkadaşlarımın partideki emeğini herkes bilir. Bizim hakkımızın hukukumuzun teslim edilmesini istiyoruz. Biraz sitemdi. Abi kardeş ilişkisi içinde olur. Bitti gitti" diye konuştu.

Yaptıkları çalışmalara da değinen Tekin, "Çok şeyler yapıyoruz. Çok şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sorunları yavaş yavaş çözmeye çalışıyoruz. 3-4 gündür gerçekten ciddi çalışmalar yapıyoruz. Arkadaşlar da çalışmaya devam ediyor. Bir an önce bu işleri bitirip yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Fiilen merkezimiz burası"

İstanbul İl Kongresi sürecine ilişkin de konuşan Tekin, "Bunlar bizim dışımızda işlediği için arkadaşlarımızın çalışması da o bakacağız. İnşallah sorunsuz sıkıntısız meseleleri bitireceğiz" diye konuştu.

Halk Tv ve Sözcü Tv'ye seslenerek kendisini yayına çıkarma talebinde bulunan Tekin, "Ağlattınız ablamla ilgili benim içimde dert oldu. Sizden rica ederim. Burası hukuken İstanbul İl binası. Ama yarın değişecekse sorun yok. Şu anda genel başkanımız da burada çalışabilir. Ama fiilen merkezimiz burası" dedi. - İSTANBUL