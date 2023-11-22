Gürpınar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi devreye alındı Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından, Gürpınar'da yapılan 'İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi' tamamlanarak devreye alındı.

Gürpınar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi devreye alındı

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından, Gürpınar'da yapılan 'İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi' tamamlanarak devreye alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde ' Van Gölü'nü Koruma Eylem Planı' çerçevesinde Van Gölü'nün korunmasına yönelik başlatılan projeler devam ediyor. Bu kapsamda Van Gölü'nün gelecek nesillere daha temiz ulaştırılması için Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 6 ilçede başlatılan arıtma tesislerin yapımları bir bir tamamlanıyor.

VASKİ'nin 2023 Yatırım Programı kapsamında İller Bankası'nın "Kanalizasyon ve Altyapı Projeleri" desteğiyle Gürpınar ilçesindeki atık su sorununu çözmek için başlatılan çalışma tamamlandı. İlçede 58 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilen 'İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi' devreye alındı. İnşa edilen tesiste ileri biyolojik arıtma teknolojileri kullanılıyor. Tesis iki kademe olarak karbon, azot ve fosfor giderimine dayalı olarak; ön arıtma (fiziksel arıtma), biyolojik arıtma ve çamur arıtımı yapılıyor. Yaklaşık 31 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen tesisle ilçedeki atık su sorunu tarihe karışacak.

Yaklaşık 32 bin nüfuslu Gürpınar ilçe merkezi ve çevre köylere uzun yıllar hizmet verecek olan tesis vatandaşlar tarafından büyük beğeni alıyor.