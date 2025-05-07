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Gürpınar'daki Çocuklar Tiyatro ile İlk Kez Buluştu

Gürpınar'daki Çocuklar Tiyatro ile İlk Kez Buluştu
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Van Devlet Tiyatrosu'nun 'Seyyar Tiyatro' projesi kapsamında Gürpınar'daki çocuklar, tiyatro ile tanışarak eğlenceli bir gün geçirip unutulmaz anlar yaşadı.

Gürpınarlı çocuklar ilk defa tiyatroyla buluştu

VAN - Van Devlet Tiyatrosu ekibi, 'Seyyar Tiyatro' projesi çerçevesinde ilçe ilçe gezerek çocukları tiyatro ile buluşturuyor.

Van Devlet Tiyatrosu, Van Valiliği ve Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle tiyatroya gelmekte güçlük çeken dezavantajlı bölgelerdeki çocukları tiyatro ile buluşturuyor. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün 'Seyyar Tiyatro' projesini hayata geçiren Van Devlet Tiyatrosu, "Şifreli Köpek" adlı çocuk oyunu ve "Pantomim" gösterileri ile ilçe ve köylerde sahne kurarak çocukları tiyatro ile tanıştırıyor. Proje çerçevesinde ilk olarak Gürpınar Kültür Merkezi'nde çocukların karşısına çıkan Van Devlet Tiyatrosu ekibi, çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Özellikle kırsal ve dezavantajlı bölgelerde daha önce hiç tiyatro izlememiş çocuklara ulaşmayı amaçlayan Van Devlet Tiyatrosunun ileriki günlerde Çatak ve Gevaş ilçelerindeki çocukları da tiyatro ile buluşturacağı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ATİLLA İDİZ - Yerel
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