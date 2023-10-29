Güroymak'ta Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlandı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle ilçede düzenlenen 100. yıl kutlamaları çerçevesinde birçok etkinlik düzenlendi. Kutlamalar, Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun'un makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Güroymak YİBO konferans salonunda devam eden program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100. yıl mesajının okunmasıyla devam etti.

Kaymakam Uzun'un konuşması ve öğrencilerin hazırladığı gösterilerin ardından program sona erdi. - BİTLİS