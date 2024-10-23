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Güroymak Kaymakamı, Yerel Basını Ziyaret Etti

Güroymak Kaymakamı, Yerel Basını Ziyaret Etti
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Bitlis'in Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, esnaf ziyaretleri kapsamındaki gezisinde Güroymak Gazetesi'ni ziyaret ederek yerel basının önemine değindi ve gazete yönetimine teşekkür etti.

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, esnaf ziyaretleri kapsamında ilçede faaliyette bulunan Güroymak Gazetesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, gazetenin yayın hayatı üzerine bilgiler alan Kaymakam Mehmet Zahid Uzun, yerel basının önemine dikkat çekerek, misafirperverlikleri için gazete yönetimine ve çalışanlarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Gazetenin basımı hakkında gazete sahibi Halis Olcay'dan teknik bilgilerde alan Kaymakam Uzun, yerel haberlerin toplumsal bilincin gelişimindeki önemini vurguladı.

Gazete sahibi Halis Olcay da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretleri için Kaymakam Mehmet Zahid Uzun'a teşekkür etti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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