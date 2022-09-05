Gürkan: 'Şehrin gücü birlik ve beraberliğinden gelir'

Malatya İmam Hatip Lisesi'nin ilk 10 yılının mezunları din görevlileri ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın katıldığı bir istişare toplantısı düzenlendi.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'nın sosyal, kültürel ve manevi hamurunda katkısı olan İmam Hatip Mezunu hocaları ile bir araya gelmenin kıymetli olduğunu belirterek, şehrin geleceğine katkı sağlaması açısından herkesten ve her kesimden görüş aldıklarını, şehri birlikte yönettiklerini, bir şehrin gücünün birlik ve beraberliğinden geldiğini söyledi.

Geçmiş yıllardan günümüze toplum nazarında imam hatip liselerinin çok önemli ve değerli olduğuna işaret eden Gürkan, bu okullarda okuyan öğrencilerin parmakla gösterildiğini, bu etkinin aynı şekilde devam etmesi için de öğretmenlerin, okul idarecilerinin ve velilerin daha gayretli olması gerektiğinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Malatya Kent Konseyi vasıtasıyla belli aralıklarla istişare toplantılarına katıldığını ve çıkan önerileri dikkate aldığını belirten Gürkan, toplantıda bulanan hocaların bazıları ile aynı dönem eğitim öğretim tedrisatından geçtiklerini, bugün de bu amaç için bir araya geldiklerini, geçmiş günleri büyük bir huzurla yad etme fırsatı bulduklarını söyledi.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdulkadir Artan ise, "İmam hatipli memleketini, milletini ve dinini seven insanlardır. Komşunun hakkına riayet eden onu üzmeyen insanlardır. İmam hatipli her zaman güzel bir örnek insan olmuştur" dedi.

Program sonun da katılımcılar Gürkan ile hatıra fotoğrafı çektirerek Başkan Gürkan'a ve Malatya Kent Konseyi'ne kendilerini bir araya getirdikleri için teşekkür ettiler. - MALATYA