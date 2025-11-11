Gürcistan'da düşen askeri uçakta şehit olan Astsubay Özcan'ın ailesine acı haber ulaştı

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzereyken Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubayı Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın acı haberi, Karabük'teki ailesine ulaştı.

Gürcistan sınırında C130 askeri kargo uçağının düşmesi sonucu Karabüklü Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan (53) şehit oldu. Kıdemli Başçavuş Özcan'ın şehadet haberi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki annesi Samiye, babası Ahmet Özcan'a Karabük Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ve askeri yetkililer tarafından verildi. - KARABÜK