Gürbüz Dinç: "Adları iyi, niyetleri kötü" - Haberler

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Gürbüz Dinç: "Adları iyi, niyetleri kötü"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gürbüz Dinç: 'Adları iyi, niyetleri kötü'

Nevşehir İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay'ın ortaya attığı iddialara cevap verdi.

Nevşehir İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay'ın ortaya attığı iddialara cevap verdi.

İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Adı iyi; niyetleri kötü, şer ve nifak olan cenahın il başkanı zat; zillet ortağınız CHP Genel Başkanı gibi hayatınız, siyasetiniz, her şeyiniz yalan, iftira ve çamur at izi kalsın siyaseti olmuştur. İYİ Parti İl Başkanı Ay, insanların özel hayatlarına dil uzatıyor. Yaptığım resmi evliliğime de dil uzatan Ay, kadınlarımızı da aşağılayıcı ifade kullanmıştır. Genel Başkanı da bir kadın olan partinin İl Başkanına yatışmayan bu ifadeleri sonrası Genel Başkanının bu kişi hakkında ne yapacağını da merakla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Nevşehir'in, bu zamana kadar bu kadar alçakça, hadsizce bir siyasi söylem görmediğini söyleyen Dinç, aile ve kadın üzerinden yapılan siyasi açıklamalara da tepki gösterdi. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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