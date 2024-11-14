Üye Girişi
Haberler

Güpegündüz Mazgal Hırsızlığı Kamerada

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da geri dönüşüm malzemesi toplayan bir şahıs, güpegündüz mazgal demirini çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Güpegündüz yaşanan mazgal hırsızlığı kamerada

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da geri dönüşüm malzemesi çalan bir şahsın güpegündüz yol ortasında mazgal demirini çalması saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, kent merkezi Kanlıca mahallesinde meydana geldi. TOKİ konutları alanında yaşanan olayda 3 tekerlekli motosikletle geri dönüşüm malzemesi toplayan bir şahıs çöp konteynırlarından hurda malzemeler toplamaya başladı. Daha sonra şahıs etrafı kolaçan edip ardından motosikletin arkasındaki kaldırımda bulunan mazgal demirini yerinden söküp motosikletin sepetine attı. Şahıs ardından hiçbir şey olmamış gibi araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı ise çevrede bulunan bir binanın güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Güpegündüz Mazgal Hırsızlığı Kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN - Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi başladı

Beştepe'deki kritik zirve başladı! 'Öcalan' çıkışı sonrası ilk görüşme

 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu

İşte üniversiteli Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni

 Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz

Belgelerle kürsüye çıkan Özel'den gündem yaratacak sözler
BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi

BBP lideri Mustafa Destici'den 'Kobani' çıkışı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Irak Ürdün CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Irak Ürdün maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Uluslar Ligi 14 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Perşembe hangi diziler var? 14 Kasım Perşembe TV'de bu akşamki diziler Kazakistan Avusturya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Kazakistan Avusturya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Luka Jovic kimdir? Luka Jovic kaç yaşına, mevkisi ne? 15 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! 15 Ekim Cuma Hutbesi tam metni! Globe Soccer Ödülü nasıl oy verilir, puan durumu ne (Arda Güler 1.'mi)? Wanda Nara hamile mi? Rojin Kabaiş neden öldü? MasterChef eleme adayları kim? 14 Kasım Perşembe bugün kim potaya gitti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.