Günyüzü ilçesinde bir günde iki yangın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günyüzü ilçesinde bir günde iki yangın

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Günyüzü ilçesinde bir günde iki yangın

Günyüzü ilçesinde bir günde çıkan 2 ayrı yangın maddi zararla atlatıldı.

GÜNYÜZÜ, ESKİŞEHİR (İHA) - Günyüzü ilçesinde bir günde çıkan 2 ayrı yangın maddi zararla atlatıldı.

Dün gece ilçenin Özler mahallesinde bulunan Mücahit Yaban'a ait evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Aynı günün sabahında İlçe Müftülüğü lojmanında çıkan yangın da erken müdahaleyle söndürüldü. Müftülük lojmanındaki yangında maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin çabası ile söndürülen her iki yangının da bacadan çıktığı tespit edildi.

Günyüzü Belediyesi itfaiye birimi yetkilisi Müfit Akkaya, "Bacalarda oluşan zift zamanla kendine yer yapıyor. Hafif bir sıcakla temasında ise alev alınca söndürülmesi çok güç bir hal alıyor. Vatandaşlarımızın her yıl bacalarına bakım yapmaları bu tür felaketleri önlemede en büyük etken" dedi. - ESKİŞEHİR

Günyüzü ilçesinde bir günde iki yangın

Günyüzü ilçesinde bir günde iki yangın

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık, İtfaiye, Günyüzü, Yangın, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title