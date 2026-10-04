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Güneye göç eden leylek sürüsü Tekirdağ semalarında dronla kaydedildi

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Güneye göç eden leylek sürüsü Tekirdağ semalarında dronla kaydedildi
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Güneye göç eden leylek sürüsü, Tekirdağ semalarında dronla görüntülendi. Göç mevsiminin etkisiyle kent üzerinde bir süre birlikte uçan leylekler, daha sonra göç güzergahlarında ilerleyerek gözden kayboldu.

Güney yönünde göç eden leylek sürüsü, Tekirdağ semalarında dronla görüntülendi.

Göç mevsiminin etkisiyle güneye doğru ilerleyen çok sayıda leylek, kent üzerinde bir süre birlikte uçtu. Gökyüzünde süzülen leyleklerin oluşturduğu hareketlilik, havadaki dron kamerasına yansıdı.

Kent semalarında bir süre uçuşlarını sürdüren leylekler, daha sonra göç güzergahlarında ilerleyerek gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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