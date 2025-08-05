Güney Mahallesi'nde Yeni Muhtar Mehmet Yağcıoğlu Seçildi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Güney Mahallesi'nin yeni muhtarı Mehmet Yağcıoğlu oldu.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde, "kasten yaralama" suçundan aldığı 4 yıl 2 ay hapis cezası kesinleşen ve tutuklanan Muhtar Baki Güney'in görevden düşmesinin ardından gözler yeni muhtarın kim olacağına çevrilmişti.

Yasal süreç gereği, görev süresi sona eren muhtarın yerine geçici olarak ihtiyar heyeti içinden en çok oy alan Mehmet Yağcıoğlu yeni muhtar olarak seçildi. Mevzuat gereği, muhtarlık görev süresinin bitimine bir yıldan fazla süre olduğu için 2026 Haziran ayında mahallede yeniden seçim yapılması bekleniyor. Bu süreçte görevi vekaleten yürütecek olan Mehmet Yağcıoğlu, Güney halkının taleplerini karşılamak üzere muhtarlık görevine başlayacak. - AYDIN