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Güney Kore Orman Yangınları: Zarar 104 Bin Hektara Ulaştı

Güney Kore Orman Yangınları: Zarar 104 Bin Hektara Ulaştı
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Güney Kore'de geçen ay çıkan orman yangınlarının yol açtığı zarar, tahmin edilenden 2,2 kat fazla olarak 104 bin hektara ulaştı. Yangınlar nedeniyle 31 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore'de çıkan büyük çaplı orman yangınlarında zarar gören alanın daha önce tahmin edilenden yaklaşık 2,2 kat daha fazla olduğu ve 104 bin hektara ulaştığı belirtildi.

Güney Kore'de geçen ay yaşanan orman yangınlarının yol açtığı hasarın tahmin edilenden daha fazla olduğu ortaya çıktı. Kore Ormancılık Servisi'nden (KFS) yapılan açıklamada, yangınlarda zarar gören alanın daha önce tahmin edilen 45 bin 157 hektarın yaklaşık 2,2 katından daha faza olduğu bildirildi. Güney Gyeongsang eyaletinde 3 bin 397 hektar, Kuzey Gyeongsang eyaletinde 90 bin 289 hektar ve Ulsan metropolünde bin 190 hektar başta olmak üzere toplamda 104 bin hektarlık alanın yandığı açıklandı. Yangınlardan en fazla etkilenen bölgenin 28 bin 853 hektar ile Kuzey Gyeongsang eyaletindeki Uiseong olduğu belirtilirken, Andong şehrinde 26 bin 709, Cheongsong bölgesinde 20 bin 655, ve Yeongdeok bölgesinde 16 bin 208 hektarlık alanın yandığı kaydedildi.

Yangınlarda 31 kişi öldü

Güney Kore'nin Güney Gyeongsang eyaletinde 21 Mart'ta başlayan orman yangınları çok geçmeden Kuzey Gyeongsang eyaletine de sıçramış, alevler kuru hava ve rüzgarların da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılmıştı. En az 31 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangınlar, çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açmıştı. Söz konusu yangınların, Güney Kore tarihindeki en kötü orman yangınları olduğu belirtilmişti. - SEUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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