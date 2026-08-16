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Kuzey Kore Askerleri Sınırı İhlal Etti: Güney Kore Uyarı Ateşi Açtı

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Güney Kore ordusunun, iki ülke arasındaki fiili kara sınırını bu yıl ilk kez ihlal eden Kuzey Kore askerlerine uyarı ateşi açtığı bildirildi.

Güney Kore ordusunun, iki ülke arasındaki fiili kara sınırını bu yıl ilk kez ihlal eden Kuzey Kore askerlerine uyarı ateşi açtığı bildirildi.

Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki askeri gerginliği artıracak bir gelişme yaşandı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Güney Kore ordusunun Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) içinde yer alan Askeri Sınır Çizgisi'ni (MDL) geçen Kuzey Kore askerlerine angajman kuralları çerçevesinde uyarı ateşi açtığı bildirildi. Açıklamada, "Güney Kore ordusu, Kuzey Kore ordusunun hareketlerini yakından takip ederken, teyakkuzda olmayı sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi. Güney Kore basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre ise, söz konusu olayın geçen hafta yaşandığı aktarıldı. Olay sırasında devriye görevinde olduğu değerlendirilen Kuzey Kore askerlerinin, uyarı levhalarını farketmemiş olabileceği ifade edildi. Kuzey Kore askerlerinin, uyarı ateşinin ardından MDL'nin Kuzey Kore tarafına döndüğü belirtildi.

Geçen yıl 17 ihlal yaşanmıştı

Yaşanan olay, Kuzey Kore askerlerinin bu yıl gerçekleştirdiği ilk MDL ihlali olarak kayıtlara geçti. Kuzey Kore askerleri, iki ülke arasındaki fiili kara sınırı olarak kabul edilen MDL'yi geçen yıl 17 kez ihlal etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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