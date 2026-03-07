Haberler

Güney Kıbrıs'ta fırlatma rampası protestosu

Güney Kıbrıs'ta fırlatma rampası protestosu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde halk, İngiliz askeri üslerine karşı protesto gösterileri düzenledi. Göstericiler ABD ve İsrail'in politikalarını eleştirerek 'Kıbrıs fırlatma rampanız değil' sloganları attı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) başkenti Lefkoşa'da, bölgedeki İngiliz askeri üslerine yönelik düzenlenen protestolarda göstericiler, "Kıbrıs fırlatma rampanız değil" sloganları attı.

ABD- İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Tahran yönetiminin misillemeleri bölgede gerilimi yükseltirken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) halk, ülkedeki İngiliz askeri üslerine yönelik protesto gösterileri düzenledi. Başkent Lefkoşa'daki gösterilerde Rum yönetimini ABD ve İsrail'e destek vermekle suçlayan göstericiler idari binalara yürüdü. Kıbrıs Adası'nın savaşın bir parçası haline geldiğini söyleyen göstericiler, "Ölüm üsleri defolsun", "İngiliz üsleri gitmeli", "Kıbrıs fırlatma rampanız değil" gibi sloganlar attı.

Göstericilerden biri, üslere ilişkin, "Güvenliğimiz için bir tehlike oluşturuyorlar. Üsler bölgedeki sayısız bombardıman faaliyetinde kullanıldı ve şimdi de yakınlığımız nedeniyle hedef alındıklarında bizi riske atıyorlar. Bunların kapatılmasını istiyoruz" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
İsrail'e yine füzeler düşüyor! İran, petrol rafinerisini hedef aldı

İran'ın misillemesi ağır oldu! Dört bir yana füzeler düşüyor
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
Devlet Bahçeli'nin de kaçırmadığı dizi Arap dünyasına açılıyor

Devlet Bahçeli'nin de kaçırmadığı dizi Arap dünyasına açılıyor
Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı

Fenerbahçelileri strese sokan gelişme
Sergen Yalçın'dan ''Okan Buruk da hakemlerden şikayetçi'' söylemine olay cevap

''Okan Buruk da hakemlerden şikayetçi'' söylemine verdiği cevap bomba
Uğurcan Çakır'ın maç sonu sevinci tepki çekti

Maç sonunda tansiyon yükseldi
Okan Buruk: Haftaya maçta yokum

Taraftarları kahreden haber: Haftaya maçta yokum