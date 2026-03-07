Güney Kıbrıs'ta fırlatma rampası protestosu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) başkenti Lefkoşa'da, bölgedeki İngiliz askeri üslerine yönelik düzenlenen protestolarda göstericiler, "Kıbrıs fırlatma rampanız değil" sloganları attı.

ABD- İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Tahran yönetiminin misillemeleri bölgede gerilimi yükseltirken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) halk, ülkedeki İngiliz askeri üslerine yönelik protesto gösterileri düzenledi. Başkent Lefkoşa'daki gösterilerde Rum yönetimini ABD ve İsrail'e destek vermekle suçlayan göstericiler idari binalara yürüdü. Kıbrıs Adası'nın savaşın bir parçası haline geldiğini söyleyen göstericiler, "Ölüm üsleri defolsun", "İngiliz üsleri gitmeli", "Kıbrıs fırlatma rampanız değil" gibi sloganlar attı.

Göstericilerden biri, üslere ilişkin, "Güvenliğimiz için bir tehlike oluşturuyorlar. Üsler bölgedeki sayısız bombardıman faaliyetinde kullanıldı ve şimdi de yakınlığımız nedeniyle hedef alındıklarında bizi riske atıyorlar. Bunların kapatılmasını istiyoruz" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı