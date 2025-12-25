Haberler

Güney Gazetesi basında yarım asrı geride bıraktı

1975'ten bu yana Mersin'de tarafsız habercilik anlayışı ile yayın yapan Güney Gazetesi, 50. yılını kutladı. Genel Yayın Yönetmeni Ali Adalıoğlu, gazetenin Mersin basın tarihindeki önemini vurguladı.

Mersin'de günlük olarak yayımlanan Güney Gazetesi, basın hayatında 50'nci yılını doldurarak yarım asrı geride bıraktı.

Duayen gazeteci Ali Adalıoğlu yönetiminde 1975 yılında yayın hayatına başlayan Güney Gazetesi, tarafsız habercilik anlayışı ve özgün yorumlarıyla Mersin basın tarihinde önemli bir yer edindi. Yarım asırlık yayın serüveni boyunca birçok gazeteciye okul olan gazete, kentin hafızasında iz bırakan yayın organları arasında yer aldı. Gazete çalışanları da 50. yıllarını, pasta keserek kutladı.

Güney Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Ali Adalıoğlu, 1975 yılında tipo baskı tekniğiyle yayın hayatına başlayan gazetenin bugün ofset baskı ve dijital teknolojilerle yoluna devam ettiğini belirterek, "Güney Gazetesi, okurlarından aldığı güç ve tam bağımsız habercilik anlayışıyla 50'nci ve sonraki yıllarda da Mersin'den Türkiye'ye ışık tutmayı sürdürecektir" dedi.

Adalıoğlu ayrıca, meslekte de 50'nci yılını doldurmanın gurur ve onurunu yaşadığını ifade etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
