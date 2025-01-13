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Güneşli Havalar Perre Antik Kenti'nde Ziyaretçi Yoğunluğu Oluşturdu

Güneşli Havalar Perre Antik Kenti'nde Ziyaretçi Yoğunluğu Oluşturdu
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Adıyaman'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi, Perre Antik Kenti'nde yoğun bir ziyaretçi akınına neden oldu. Ziyaretçiler, tarihi alanın güzelliklerini keşfetmek için akın etti.

Adıyaman'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kenti'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Adıyaman merkeze yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kenti, havaların sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşların yoğunluğuyla karşılaştı. Hem manzarasıyla hem de tarihi yapısıyla dikkat çeken Perre Antik Kenti ziyarete gelen vatandaşları kendine hayran bırakıyor. Her karesiyle tarih kokan Perre Antik Kentini gezen vatandaşlar, herkesin mutlaka bu tarihi alanı gezmesi gerektiğini vurguladı.

Perre Antik Kentine hayran kaldıklarını dile getiren vatandaşlar, "Ocak ayında bu güzel güneşli havayı görünce tarihi alanları gezmek istedik. Perre Antik Kentine gelerek yaklaşık 2 bin yıl önce yapılan bu tarihi alanı gezdik ve inceledik. Burası adeta muazzam bir yer. Her yer tarih kokuyor ve oldukça farklı çalışmalar yapılmış. Buraları gezdiğimiz için oldukça mutluyuz. Herkesin mutlaka buraları gezip görmesi gerekiyor" diye konuştular. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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