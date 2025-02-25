Güneş Panelli 'Otosiklet' ile Çocukluk Hayalini Gerçeğe Dönüştürdü

Erzurum'un Oltu ilçesinde bir asansör ustası, güneş panelli ve adına "otosiklet" dediği araçla dikkatleri üzerine çekti.

Oltu'da asansör ustalığı yapan Servet Yıldız, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürmeye başladı. Güneş panelli, sıfır yakıtlı otomobil ve motosiklet karışımı otosikletini evinin bodrum katında yapmaya koyulan Yıldız, yazılımı dahil her aşamasını kendisi üstlendi. İnternetten dört lastik ve bir direksiyon simidi temin eden Yıldız, oğlunun yardımıyla otosikleti tamamladı. Yıldız'ın yaptığı otosiklet, 4 çeker özelliğiyle 60 kilometre hıza kadar çıkabiliyor.

Daha önce çocukları için okula gitmeleri amacıyla küçük bir güneş panelli, sıfır yakıtlı araç yapan Yıldız, bu projede de oldukça hızlı ilerlediğini belirtti. Çalışmalarına yaklaşık iki aydır boş zamanlarında devam eden Yıldız, bu otosikleti daha da geliştirebilmek için maddi destek sağlayacak birinin olmasını temenni ediyor. "Eğer ciddi bir maddi destek alabilirsem, bu otosikleti çok daha güzel hale getirebilirim" dedi.

Yıldız, yaptığı bu proje ile hem çevre dostu bir ulaşım aracı geliştirmeyi hem de çocukluk hayalini gerçekleştirmeyi amaçlıyor. - ERZURUM