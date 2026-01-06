Haberler

Gündüz: "Türkiye, sizin alkışladığınız Batı'dan icazet alarak değil; kendi iradesiyle, kendi gücüyle, kendi aklıyla yol yürür"

Gündüz: 'Türkiye, sizin alkışladığınız Batı'dan icazet alarak değil; kendi iradesiyle, kendi gücüyle, kendi aklıyla yol yürür'
Terör gazisi ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki göstererek, "Türkiye, sizin alkışladığınız Batı'dan icazet alarak değil; kendi iradesiyle, kendi gücüyle, kendi aklıyla yol yürür.

Terör gazisi ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki göstererek, " Türkiye, sizin alkışladığınız Batı'dan icazet alarak değil; kendi iradesiyle, kendi gücüyle, kendi aklıyla yol yürür. Demokrasi dersi vermeden önce kendi partinizin vesayetle, şaibeyle, sokak diliyle kurduğu ilişkilere bakın" dedi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki göstererek, şehit ve gazi ailelerinin her zaman Cumhurbaşkanının yanında olduğunu vurguladı. Özgür Özel'in gerçekleri çarpıtmak, fotoğraflar üzerinden algı üretmek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin onurunu kişisel siyasi hesaplara malzeme etmesini alışkanlık haline getirdiğini söyleyen Gündüz, "Öncelikle şunu netleştirelim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politika anlayışı, günübirlik fotoğraflara, popülist söylemlere ya da tribün siyasetinin sığlığına göre şekillenmez. Türkiye, devlet ciddiyetiyle, çok boyutlu diplomasiyle ve millet menfaatini merkeze alan bir çizgide hareket eder. 15 Temmuz gecesi, Türkiye darbeyle işgal edilmek istenirken, dünyanın büyük bölümü susmuş, bazıları darbecileri alkışlamıştır. O gece Türkiye'nin yanında duran her ülke ve lider, Türkiye'nin dostluğunu hak etmiştir. Bu, demokrasiye verilen desteğin bir kaydıdır; kişilere körü körüne bağlılığın değil" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin başka ülkelerin iç meseleleri üzerinden bağırarak değil, diplomasiyle, müzakereyle ve dengeli duruşla söz söylediğini ifade eden Gündüz, "Suskunluk dediğiniz şey, çoğu zaman stratejik akıldır. Devlet yönetmek, sosyal medyada slogan atmaya benzemez. Siz, bu ülkenin liderinin küresel masalarda söz sahibi olmasından rahatsızsınız. O yüzden her krizi Erdoğan karşıtlığına, her fotoğrafı iç politika malzemesine çeviriyorsunuz. Şunu iyi bilin Türkiye, sizin alkışladığınız Batı'dan icazet alarak değil; kendi iradesiyle, kendi gücüyle, kendi aklıyla yol yürür. Demokrasi dersi vermeden önce kendi partinizin vesayetle, şaibeyle, sokak diliyle kurduğu ilişkilere bakın. Devlet yönetimini öğrenmeden, devlet adamlığına soyunmayın" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
