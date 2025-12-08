Gündüz: 'Jandarma teşkilatımız milletimizin huzuru için gece gündüz demeden çalışmaktadır'

Terör gazisi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, jandarma teşkilatının milletin huzuru için gece gündüz demeden çalıştığını söyledi.

Gündüz, 7 ilde eş zamanlı olarak organize suç örgütlerine yönelik yürütülen başarılı operasyonlarda, 67 şüphelinin etkisiz hale getirilmesinin milletin güvenliği adına çok önemli bir kazanım olduğunu söyledi. Gündüz, "Bu operasyonlar hem sahada alın teri döken kahraman jandarmalarımızın hem de bu mücadelenin başındaki isim olan Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Ali Çardakcı'nın yüksek disiplinli komutanlığının eseridir. Bugün vatandaşlarımızı tehdit eden tefeciler, şiddet ve zorbalıkla işgal girişiminde bulunan çeteler, insan ticareti yapan karanlık odaklar, hırsızlık ve dolandırıcılık şebekeleri jandarmamızın nefesinin enselerinde olduklarını bir kez daha görmüştür. 47 suç örgütü üyesinin tutuklanması, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmayacağını gösteren en güçlü mesajdır. Jandarma teşkilatımız milletimizin yanında, huzurumuzun teminatı olarak, suçun ve suçlunun amansız takipçisidir. Bu kararlılığın mimarı olan Orgeneral Ali Çardakcı paşamıza ve jandarma teşkilatımızın tüm kahramanlarına yürekten teşekkür ediyoruz. Onlar var oldukça bu milletin başını öne eğmeye çalışan hiçbir karanlık yapıya geçit yok. Tüm Jandarma Teşkilatımızın Allah yar ve yardımcısı olsun. Ayaklarına taş değmesin. Nefesiniz, gücünüz daim olsun. Şehit ve gazi aileleri olarak her zaman kahraman jandarma teşkilatımızın yanındayız" dedi. - DİYARBAKIR