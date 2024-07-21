Gündöndüler Kırklareli'ni sarıya boyadı

KIRKLARELİ - Kırklareli'de halk arasında gündöndü olarak da anılan ayçiçeği tarlaları kenti adeta sarıya boyadı. Türkiye'nin ayçiçeği ambarı konumunda bulunan Kırklareli'de ayçiçeği bitkilerinin açmasıyla tarlalar sarıya boyanmaya başladı

Trakya bölgesi denilince ilk akla gelenler arasında yer alan ayçiçekleri, Kırklareli'de birçok çiftçi tarafından tarlalara ekiliyor.

Kırklareli'nin ayçiçeği tarlaları, kartpostallık görüntüleriyle ziyaretçileri büyülemeye devam ediyor. Doğa severler ve fotoğraf tutkunları için önemli bir cazibe merkezi olan bu tarlalar, bölgenin güzelliklerini sergilemekle birlikte tarım sektörüne de katkı sağlıyor.

Kırklareli ovalarında yetişen ayçiçeği, Temmuz ayı itibarıyla çiçek açarak tarlaları sarıya boyadı. Türkiye'nin sıvı yağ ve kuruyemiş üretiminde önemli bir yere sahip olan bu değerli bitki, hasat için gün sayıyor. İlkbaharda ekilen ayçiçekleri, Temmuz ayında olgunlaşmaya başladı ve Ağustos ayının sonuna doğru hasat edilecek.