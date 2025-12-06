Öğrenciler sektörleri tanıyor

Gümüşova Meslek Yüksekokulu'nda öğrenciler sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Düzce Üniversitesi Gümüşova Meslek Yüksekokulu tarafında, sektör temsilcileri ile öğrencileri bir araya getirerek mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Geleneksel Öğrenci-Sanayici Buluşmaları" etkinliği, Kalıp Firması Fabrika Müdürü Murat Canpolat'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Konuşmasında kalıp sektörü ve üretim süreçlerine dair güncel gelişmeleri aktararak sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü profiline yönelik kapsamlı bilgiler paylaşan Murat Canpolat, nitelikli iş gücü profiline yönelik kapsamlı bilgiler paylaştı. Öğrencilerin sektörden beklentileri ile sanayicilerin beklentilerini karşılıklı olarak ele alan Canpolat, geleceğe yönelik iş birliği potansiyellerini değerlendirdi.

Öğrencilerin sektörü daha yakından tanıması ve kariyer planlamalarına ışık tutarak iş dünyası ile doğrudan iletişim kurması açısından önemli kazanımlar sağlayan program, teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi. - DÜZCE