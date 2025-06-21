Gümüşlü Köyü'nde 40 Gündür Su Yok, Halk Çözüm Bekliyor

Gümüşlü Köyü'nde 40 Gündür Su Yok, Halk Çözüm Bekliyor
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Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Gümüşlü Köyü'nde yaşayan vatandaşlar, 40 gündür musluklarından su akmadığını belirterek yetkililerden çözüm talep etti. Su kesintisi nedeniyle günlük yaşamları olumsuz etkileniyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Gümüşlü Köyü'nde yaşayan vatandaşlar, sularının akmamasına tepki göstererek çözüm talebinde bulundu.

Yaklaşık 40 gündür musluklarından tek bir damla su akmaması nedeniyle ciddi mağduriyet yaşadıklarını söyleyen Gümüşlü Köyü halkı, günlük yaşamlarını derinden etkileyen su kesintisinden dolayı köydeki temizlik, yemek, kişisel hijyen, hayvancılık ve tarımsal faaliyetlerin durma noktasına getirdiğini söyledi. Köy halkı, defalarca yetkili mercilere başvurmasına rağmen henüz kalıcı bir çözüm sunulmadığını belirti. Özellikle yaşlı, hasta ve çocukların bu durumdan büyük zarar gördüğü ifade edildi.

Gümüşlü Köyü halkı, yetkililerden çözüm beklediklerini dile getirerek, "Köyümüzde yaklaşık 40 gündür su yok. Günlük ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Hayvanlarımız susuz kaldı, tarım tamamen durdu. En önemlisi de hastalarımız, yaşlılarımız ve çocuklarımız bu koşullarda çok zorlanıyor. Yetkililere defalarca bildirmemize rağmen halen çözüm bekliyoruz. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Siz basın mensuplarından bu durumu kamuoyuna duyurarak sesimizi yetkililere ulaştırmamıza yardımcı olmanızı istiyoruz" diye konuştu.

Gümüşlü Köyü sakinleri, sorunlarının bir an önce çözülmesini ve suya erişimin yeniden sağlanmasını bekliyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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