Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gümüşhane haberi: Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğünde bayrak değişimi

Yerel Haberler

Gümüşhane haberi: Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğünde bayrak değişimi

Gümüşhane yerel haberi... Gümüşhane'nin ilk kadın Orman İşletme Müdürü olarak atanan Gülşen Yılmaz görevine başladı.

Gümüşhane'nin ilk kadın Orman İşletme Müdürü olarak atanan Gülşen Yılmaz görevine başladı.

Daha önce Trabzon'un Maçka ve Rize'nin Pazar Orman İşletme Müdürlüklerinde görev yapan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi mezunu Yılmaz, kentin ilk kadın Orman İşletme Müdürü oldu.

En son HSK kararnamesiyle tarihinde ilk kez kadın Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver'in ardından kentin ilk kadın Orman İşletme Müdürü olarak atanan Gülşen Yılmaz da görevine başladı.

Yeni görevine başlayan Yılmaz'ı makamında ziyaret eden Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.

Gümüşhane Orman İşletme Müdürü Orhan Şen'in ise Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Basın ve İletişim Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atandığı öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gümüşhane Trabzon Gülşen Rize Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title