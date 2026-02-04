Haberler

Gümüşhane'de bir evin bahçesinde vaşak görüntülendi

Gümüşhane'de bir evin bahçesinde vaşak görüntülendi
Gümüşhane'nin Söğütağıl köyünde, ağır kış şartları nedeniyle yerleşim alanlarına kadar inen utangaç vaşak, köylüler tarafından hayranlıkla izlendi. Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler, vaşağın sağlıklı olduğunu ve çevresini incelediğini gösteriyor.

Görenler şaşırttı

Bir evin bahçesine kadar yaklaşan vaşak, çevredeki insanlara aldırış etmeden bir süre karların üzerinde vakit geçirdi. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, vaşağın sağlıklı olduğu ve çevreyi meraklı gözlerle incelediği görülüyor. Uzmanlar, ağır kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının zaman zaman bu şekilde köylere kadar inebileceğine dikkat çekiyor. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
