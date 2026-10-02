Gümüşhane'de trafik jandarması 96 personele güvenli sürüş eğitimi verdi

Gümüşhane'de trafik jandarması 96 personele güvenli sürüş eğitimi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince 96 personele trafik güvenliği eğitimi verildi. Karayolları, Orman İşletme, Aksa ve itfaiye personelinin katıldığı eğitimde güvenli sürüş, emniyet kemeri, alkollü araç ve hız kuralları anlatıldı; denetimlerin süreceği bildirildi.
Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timlerince trafik güvenliğinin artırılması ve kazaların önlenmesi amacıyla 96 personele eğitim verildi.
Karayolları, Orman İşletme Müdürlüğü, Aksa Doğalgaz, Aksa Elektrik ve itfaiye personelinin katıldığı eğitimde güvenli sürüş, emniyet kemeri, alkollü araç kullanımı, hız kuralları, kış şartlarında araç kullanımı ve geçiş üstünlüğü gibi konularda bilgilendirme yapıldı.
Yetkililer, trafik güvenliğine yönelik eğitim ve denetimlerin devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı