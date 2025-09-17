Haberler

Gümüşhane'de Şap Hastalığı Şüphesi Üzerine Hayvan Hareketleri Durduruldu

Gümüşhane'de Şap Hastalığı Şüphesi Üzerine Hayvan Hareketleri Durduruldu
Güncelleme:
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde şap hastalığı şüphesi nedeniyle 5 köyde hayvan giriş ve çıkışları kısıtlandı. Ilk inceleme sonrası aşılama çalışmalarına hız verildi.

Gümüşhane'nin Kürtün İlçesine bağlı Yukarı Karadere köyünden gelen ihbarın ardından Kürtün İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı personelleri bölgeye ulaşarak inceleme yaptı.

Ölen hayvan üzerinde yapılan kontroller ve alınan numuneler sonucunda, ön belirtilerdeki şap hastalığı şüphesi nedeniyle Kürtün ilçesine bağlı Yukarı Karadere, Beytarla, Tilkicek, Aktaş ve Sapmaz köylerine hayvan giriş çıkış ve hareketleri kısıtlandı.

Diğer yandan, şap hastalığına karşı Gümüşhane genelindeki büyükbaş hayvanlara yönelik aşılama çalışmalarının hızla devam ettiği öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
