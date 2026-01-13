Haberler

Gümüşhane'de okullar kar nedeniyle tatil edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'de yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 13 Ocak 2026 Salı günü okullar tatil edildi. Valilik, hava koşullarını göz önünde bulundurarak resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının kapanacağını duyurdu.

Gümüşhane'de yoğun kar ve buzlanma nedeniyle okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

Gümüşhane'de gece saatlerinde başlayan ve gün içinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 13 Ocak 2026 Salı günü bir gün ara verildi. Meteorolojik uyarıları dikkate alan Gümüşhane Valiliği, hava sıcaklıklarının düşmesiyle yollarda oluşabilecek buzlanma riskine işaret ederek, tüm resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumlarında eğitimin tatil edildiğini duyurdu.

Açıklamada, ayrıca kamu çalışanlarından hamile, engelli, malul, ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula giden kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre çalışan birimlerde görev yapanların durumunun ise birim amirlerince değerlendirileceği aktarıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı

Komşu adım adım iç savaşa gidiyor! Yüzlerce dükkanı ateşe verdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı

İç savaşa sürüklenen İran'da herkesin telefonuna bu mesaj geliyor
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları

Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü

44 yaşında, kalitesinden hiçbir şey kaybetmemiş
İran'da polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı

İç savaşa sürüklenen İran'da herkesin telefonuna bu mesaj geliyor
Trump'tan İran ekonomisini sarsacak hamle

Saldırı sinyalinin ardından harekete geçti! Trump'tan İran hamlesi
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu