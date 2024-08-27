Gümüşhane'de Şehitlerin Yolunda Programı Düzenlendi

Gümüşhane'de gençlerin milli ve manevi değerleri tanımaları için başlatılan "Şehitlerin yolunda" projesi kapsamında Karadeniz'in Çanakkalesi sayılan Harşit Savunmasının önemli duraklarından birisi olan Kürtün ilçesi sınırlarındaki Kabaktepe Şehitliğinde program düzenlendi.

Osmanlı-Rus harbinden kalma çok sayıda siper, karargah ve mevzi bulunan Gümüşhane'de gençlerin milli ve manevi değerleri tanımaları için Vali Alper Tanrısever'in talimatıyla başlatılan "Şehitlerin yolunda" projesi devam ediyor.

Proje kapsamında deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikteki Kabaktepe Şehitliğinde düzenlenen programda şehitler anıldı, öğrencilere siper ve mevziler gezdirildi, tarih araştırmacısı Mehmet Burak Pir tarafından o döneme ait bilgiler paylaşıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Kürtün Kaymakamlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün katkı sağladığı programa Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Kürtün Kaymakamı Nur Yalçınkaya ve protokol üyeleri de katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duayla başlayan programda tarih araştırmacısı Mehmet Burak Pir tarafından "Osmanlı-Rus savaşı ve Gümüşhane" konulu sunum gerçekleştirildi.

Ardından öğrencilere Jandarma ekipleri tarafından kullanılan çeşitli materyaller gösterildikten sonra tarih öğretmenlerinin refakatinde saha gezisi düzenlendi.

İşgal sırasında savaşın seyrini değiştiren Kabaktepe'ye baskın yapıp ardından şehit olan 7 askerin bulunduğu şehitlikteki programın ardından konuşan Vali Alper Tanrısever, önceki gün Anadolu'ya Türk mührünün vurulduğu yer olan Malazgirt'e yaklaşık 300 öğrenciyi gönderdiklerini hatırlattı.

Türk genci, Türk çocuğu, Türk evladı atalarının ne büyük işler yaptığını görünce kendinde çok daha büyük işleri yapacak kuvveti bulacaktır düşüncesiyle Kabaktepe Şehitliğine geldiklerini ifade eden Vali Tanrısever, "1900'lerin zor şartlarında, Şubat ayında büyük bir mücadele veren kahraman Türk askerlerinin anısına, hatırasına dua etmek, gençlerimize, evlatlarımıza, Türkiye'nin geleceği çocuklarımıza bu vatanın nasıl kurtarıldığını, dedelerinin nasıl kahramanca mücadele ettiklerini çarpıcı bir şekilde öğretmek için, onlara göstermek için buraya davet ettik. Çocuklarımız tarih öğretmenlerimizden elbette bunların dersini alıyorlar, bu konuları işliyorlar ama bizzat yerine gelerek, bu iklimi teneffüs ederek, atalarının, dedelerinin gezdiği cephelerde, siperlerde gezerek bu hissiyatı özümsemelerini, bu muhteşem coğrafyayı bize bırakan dedelerini rahmetle anmalarını ve geleceğe dair bu vatanın ne kadar kıymetli olduğunu bilmeleri açısından, onlara bir motivasyon sağlaması açısından davet ettik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Programa katkı sağlayan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, İl Jandarma Komutanlığımıza, Kürtün Kaymakamlığımıza, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze ve gençlerimize teşekkür ediyoruz. Hep beraber bu organizasyonu yaptık. Gençlerimiz inşallah anlatılanlardan ders alır ve önümüzdeki yüzyıla Türkiye Yüzyılı mührünü vurur diye ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE