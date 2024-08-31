Gümüşhane'de Cami İnşaatı Maddi Sorunlar Nedeniyle Tamamlanamadı

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki bir köyde yıllar önce başlanan cami inşaatının maddi sorunlar nedeniyle tamamlanamaması nedeniyle tek odalı tarihi kiliseden camiye çevrilen bina içerisinde namaz kılmak zorunda kalan köy halkı camilerinin bitirilmesi için destek bekliyor.

Torul ilçesi Güvemli Köyü sakinleri, köylerinde bulunan ve kiliseden camiye çevrilen tek odalı binanın kendilerine yetmemesi nedeniyle 2018 yılında cami inşaatına başladı. Tamamen köylülerin imece usulüyle kendi imkanları doğrultusunda yapımına başladığı caminin inşaatı ise maddi yetersizlikler nedeniyle durdu. Kiliseden camiye çevrilen ve tek odalı olması nedeniyle cami cemaatinin yoğun olduğu zamanlarda ihtiyaca karşılık vermeyen bina içerisinde ibadetlerini yerine getiremeyen köy sakinleri, camilerinin tamamlanabilmesi için hayırseverlerden destek istedi.

"Kiliseden dönme camide namazlarımızı kılıyoruz"

Maddi sorunlar nedeniyle cami inşaatının uzun süredir devam etmediğini anlatan Güvemli Köyü muhtarı Zeki Aksu, "Biz bu caminin yapımına 2018 yılında başladık, bizim şu anda kullandığımız cami kiliseden dönme. İmam evimiz yok, şadırvan ve diğer ihtiyaçları için yer yoktu. Bunların hepsini bir çatı altına almak için bir proje başlattık. Köylünün çabasıyla bu güne geldik. Fakat artık durumlar el vermiyor. Şu an yarıda kaldı. Elimizde maddi imkanlar yok. Kiliseden dönme bir camide namazlarımızı kılıyoruz fakat yetmiyor. Yardımseverler yardım ederlerse biz camimizi tamamlamak istiyoruz" dedi.

"İnsanlar pazarda sattıkları ürünlerin parasını camiye bağışlıyor"

Köy halkının caminin yapılması için her şeyi yaptıklarını ancak güçlerinin tükendiğini ifade eden Minare ustası Hasan Yazıcı, "Biz bir ay önce buraya geldik, minareyi yapmaya başladık. Tabi biz işimize başlamadan maddi imkanlarının olmadığını söylediler, biz bunu göze alarak bu işe başladık. Gördüm ki burada muhtar çok zorlanıyor, köy halkı da camiye çok düşkün. Bu köyün herhangi bir geliri yok. Vatandaş kendi yetiştirdiği fasulyeleri pazarda satıp elde ettiği parayı gelip cami yapılsın diye muhtara veriyor. Bu inşaatı bugüne kadar getirdiler ancak bundan sonrası çok zor" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE