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Gümüşhane'de baraj suları nedeniyle mezarlıklar taşınacak

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Gümüşhane'nin Torul ilçesinde baraj sularının yükselmesiyle birlikte yaz aylarında sular altında kalan 50 mezarlık taşınacak.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde baraj sularının yükselmesiyle birlikte yaz aylarında sular altında kalan 50 mezarlık taşınacak.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nin mezarlığı 8 yıldır Torul Barajı'nın su seviyesinin artmasıyla yaz aylarında sular altında kalıyor. Yakınlarının mezarlarının sular altında kaldığını gören mahalle sakinleri ise büyük üzüntü yaşıyor. 8 yıldır süren sorunla ilgili talepler üzerine harekete geçen yetkililer, sorunun çözümü için mezarlıkların taşınmasına karar verdi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından alınan karara göre ilerleyen günlerde yapılacak ihale ile sular altında kalan yaklaşık 50 mezarlık, baraj sularının ulaşamayacağı bir noktaya taşınarak sorun ortadan kaldırılacak. Taleplerinin olumlu sonuçlanmasından dolayı mutluluklarını dile getiren mahalle sakinleri, en kısa sürede tamamlanması planlanan taşıma işleminin ardından yakınlarının mezarlarına gönül rahatlığıyla gidebileceklerini söyledi.

"Sular içerisinde kalan ölülerimiz bu çalışmayla inşallah kurtulacak"

Mezarlıkların taşınırken eski haline uygun şekilde taşınması gerektiğini ifade eden Çamlıca Mahallesi sakinlerinden Şenol Bostanoğlu, "Her sene mezarlığımızı su basıyor. Ölülerimiz suyun içerisinde kalıyor. Bayramlarda insanlar mezarlarının başına ulaşıp dua edemiyor. 'Suyun mezarlığa zararı yok' deniliyor, olmasın da ama yazık günah bu. Benim annem, babam ve kardeşim burada. Bize 8 senedir söz verdiler, 'taşıyacağız' dediler. Şimdi taşınma kararı çıktı. İnşallah bu sorunumuzu giderirler. Temmuz'un 12'sinde ihaleye çıkacak ve mezarlıklar taşınacak. İnşallah verdikleri sözü tutarlar. Biz mezarlığın kepçeyle kazılıp direkt yukarıya taşınmasını da kabul etmiyoruz. Biz mezarlığımızı zamanında yaptırmışız ama bu mezarlıkların olduğu şekliyle taşınıp yapılması gerekiyor" dedi.

"Mezarlıklar taşınırsa huzur bulacağız"

Yakınlarının mezarlarını artık huzur içerisinde ziyaret edebileceklerini dile getiren Turgay Bostan, "Belli bir yere kadar yani en azından 50 civarında mezarlığımız sular altında kalıyor. Mahalleli olarak bunlar bizim hep atalarımız, dedelerimiz, akrabalarımız. Buralar bizim için önemli mekanlar. Benim anneannem sular altında kalıyor ve bu bizi rahatsız ediyor. Bu mezarlık taşınırsa en azından biz huzur bulacağız. Bayramlarda büyüklerimizin mezarlarını daha huzur içerisinde ziyaret edebileceğiz" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gümüşhane Torul Çevre Yerel Yaşam Güncel Haberler

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