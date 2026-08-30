Gümüşhane'de Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü Gümüşhane'de düzenlenen tören ve programlarla kutlandı.

Kutlama programı, Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. Anıta çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından kutlama programı Valilik makamında devam etti. Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, Valilik makamında protokol üyeleri ve vatandaşların tebriklerini kabul etti. Tebrik kabulünün ardından Valilik fuaye alanında protokol üyeleri ve davetlilerin katılımıyla resepsiyon düzenlendi.

Kutlama programlarına Gümüşhane Valisi Cevdet Atay ile birlikte il protokolü katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı