Rusya'dan Ukrayna enerji tesislerine büyük saldırı hazırlığı
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in saldırılarına karşılık Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik yoğun saldırı hazırlıklarına başladığını duyurdu. Gece Kiev'de bir fabrikanın İHA'larla vurulduğu bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik yoğun saldırı düzenleme hazırlıklarına başladıklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın askeri sanayi tesislerine yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.
Gece başkent Kiev'de patlayıcı maddelerin depolanması için kullanılan asbestli çimento ürünleri fabrikasının insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Alınan talimatlar doğrultusunda, Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev yönetiminin Rus sivil altyapısı ve yakıt enerji sektörüne yönelik devam eden saldırılarına karşılık Ukrayna'nın enerji tesislerine geniş çaplı saldırılar düzenleme konusunda hazırlıklara başladı."