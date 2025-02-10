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Gülseven Ailesine Taziye Ziyaretleri ve Mevlit Programları Düzenlendi

Gülseven Ailesine Taziye Ziyaretleri ve Mevlit Programları Düzenlendi
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Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'in babası Hasan Gülseven için İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlenen taziyelerin 3'üncü gününde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okundu. Taziyelerde siyasetçiler, iş adamları ve aile dostları Gülseven ailesini yalnız bırakmadı.

Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'in babası Hasan Gülseven için İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlenen taziyelerin 3'üncü gününde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okutuldu. Gülseven ailesini acı günlerinde siyasetçiler, bürokratlar, ülkenin önde gelen iş adamları ve aile dostları yalnız bırakmadı. MHP lideri Devlet Bahçeli de tedavi gördüğü hastaneden Necat Gülseven'i arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Gülseven için Diyarbakır'ın Bismil ilçesi ile İstanbul'da 3 gün taziye kuruldu. Taziyelerin 3'üncü gününde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okutuldu, yemek verildi. Bismil'deki mevlit programına 3 bini aşkın kişi katıldı. Diyarbakır ve bölgenin önde gelen siyasetçileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri ve iş adamları Gülseven ailesini yalnız bırakmadı.

İstanbul'daki taziye ise 3 gün boyunca bir otelde yapıldı. Burada da taziyenin 3. gününde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okutuldu. Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven taziyeleri kabul etti. Siyasetçiler, bürokratlar, ülkenin önde gelen iş adamları, aile dostları ve Gülseven Medya Grubu çalışanları aileyi yalnız bırakmadı. Mevlit programına da çok sayıda kişi katıldı.

Devlet Bahçeli'den taziye telefonu

Gülseven ailesinin ileri gelenlerinden Hasan Gülseven'in hayatını kaybetmesinin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'i telefonla arayarak taziye dileklerini iletti. Bahçeli'nin tedavi gördüğü hastaneden Necat Gülseven'i arayıp başsağlığı iletmesi aile fertlerini duygulandırdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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