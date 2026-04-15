Gülistan Doku Soruşturması… Şüphelilerin İfade İşlemlerine Başlandı. Polislikten İhraç Edilen Gökhan Ertok'un İfadesi Alınıyor

Tunceli'de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada, ilk olarak Ankara'da gözaltına alınan Gökhan Ertok'un ifadesi alınmaya başlandı. İddialar arasında Ertok'un Doku'nun sosyal medya hesabına girdiği ve sim kartını kullandığı bulunuyor.

Tunceli'de, 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yla ilgili soruşturma kapsamında şüphelilerin ifade işlemlerine Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda başlandı.

İlk olarak, Ankara'da JASAT ekiplerince gözaltına alınan ve ifade işlemleri için Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen Gökhan Ertok'un ifadesi alınıyor.

Ertok'un talebi üzerine kendisine Elazığ Barosu'ndan Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında avukat görevlendirildi.

Edinilen bilgiye göre Ertok, ön mülakatta Gülistan Doku'nun sosyal medya hesabına girdiğini, ancak sim kartı bir telefona taktığını hatırlamadığını öne sürdü.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan ihraç polis memuru Gökhan Ertok'un, genç kız kaybolduktan yaklaşık 13 gün sonra sim kartını kullandığı ve yaklaşık 3 saat boyunca veri transfer ettiğinin soruşturma dosyasına girdiği iddia ediliyor. Ertok'un dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile gözaltında bulunan Sonel'in eski koruması olan Şükrü Eroğlu ile görüşmeleri ve birden fazla para transferi olduğu savunuluyor.

