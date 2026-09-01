Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 30'a yükseldi

Haber: Orhan BOZKURT

(ERZURUM) - Gülistan Doku soruşturması kapsamında yürütülen beşinci dalga operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden bir kişi daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 30'a yükselirken, 6 şüphelinin Erzurum Adliyesi'ndeki işlemleri sürüyor.

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda emniyet ve jandarma koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 3'ü dün Erzurum Adliyesine getirilmiş ve bunlardan balık adam Gürkan Gürdal, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı. Diğer 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bugün adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden biri de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 6 şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Bu gelişmeyle birlikte Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklananların sayısı 30'a yükseldi.

Kaynak: ANKA